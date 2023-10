Snake.is MLG est un jeu de serpent sympa dans lequel vous devez collecter des collations, des boissons et des pizzas pour grandir. Continuez à grandir jusqu'à ce que vous atteigniez le sommet du classement. Vous pouvez utiliser un boost pour vous déplacer rapidement devant d’autres serpents. Une fois qu'ils vous heurtent, ils laissent une trace d'argent que vous pouvez manger pour grandir encore plus ! Le jeu propose une tonne de références à des mèmes populaires, soit à travers l'audio et le texte, ainsi qu'en affichant des gifs rapides. Il y a beaucoup de serpents sympas à débloquer. Êtes-vous le meilleur joueur de Snake.is MLG ? Contrôles : Déplacer - W/A/S/D ou sourisBoost : espace ou clicÀ propos du créateur :Snake.is MLG a été créé par CrioDev. CrioDev est connu pour son jeu Javelin Fighting, qui est également présenté ici sur Poki.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Snake.is MLG Edition. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.