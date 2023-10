Parcourez le monde et capturez chaque bloc ! Splix.io vous oppose à d'autres serpents dans le jeu de domination ultime. Dans cette bataille multijoueur, votre mission est de remplir toute la grille avec votre couleur. Vous pouvez piéger n’importe quelle zone libre pour vous l’approprier. Si quelqu'un rencontre votre trace actuelle, vous perdrez instantanément. Chaque serpent veut capturer plus de terres et arriver à la première place. Soyez intelligent et prudent pour conquérir de nouvelles parties du monde sans vous faire toucher ! À propos du créateur : Pelican Party est une collaboration de deux Néerlandais basés à Rotterdam, aux Pays-Bas. Ils ont également créé Nugget Royale et Ducklings.io.

Site Web : splix.io

