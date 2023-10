Nonogram est un jeu de réflexion dans lequel vous remplissez la grille de carrés de couleur afin de révéler une image cachée. Chaque puzzle présente une image avec différents carrés cachés. Vérifiez les chiffres au-dessus et à gauche de la grille, car ils vous donnent une idée du nombre de cases que vous devez remplir et du nombre de cases que vous devez laisser vides en plaçant un « X ». Par exemple, si une colonne affiche le chiffre 5, cela signifie que vous devez remplir cinq cases sur cette colonne spécifique. Assurez-vous cependant de ne pas deviner. Il est toujours préférable de le déterminer par la logique et en remplissant les cases voisines. Vous pouvez utiliser un indice si vous êtes bloqué, et même récupérer une vie si vous avez commis trop d'erreurs. Allez-y et lancez-vous dans les mots croisés les plus visuellement satisfaisants auxquels vous jouerez cette année ! Remplissez les carrés de couleur tout en veillant à faire attention à l'ordre des nombres affichés. S'il affiche Remplir les carrés - Appuyez sur ou sur le bouton gauche de la souris. Nonogram a été créé par WeDoYouPlay. Ils ont d'autres jeux de réflexion sur Poki : Sugar Eyes and Words EmojiNonogram est jouable à la fois sur votre ordinateur et sur votre téléphone mobile gratuitement sur Poki.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Nonogram. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.