JOUER PARTOUT Il est facile de jouer n’importe où et n’importe quand. Tant que vous êtes connecté, vous pouvez reprendre là où vous vous étiez arrêté sur n'importe quel appareil. Vos puzzles seront disponibles dans l'application et sur le Web. PUZZLES QUOTIDIENS Les mots croisés : les mots croisés dans l’application sont le même puzzle imprimé chaque jour dans le journal New York Times. Sa difficulté augmente du lundi au samedi. Le casse-tête du dimanche est de niveau intermédiaire (mais c’est le plus gros). Les Mini Mots Croisés : Le Mini est un court mot croisé que vous pouvez compléter en quelques minutes – il est parfait pour jouer pendant les pauses de votre journée. La difficulté du Mini n’augmente pas tout au long de la semaine et propose des indices plus simples. Spelling Bee : Le brouillage est-il votre point fort ? Jouez à Spelling Bee et voyez combien de mots vous pouvez créer avec 7 lettres. De nouveaux puzzles Spelling Bee sont disponibles tous les jours à 3 heures du matin (heure de l'Est). PACKS PUZZLES MINI ET MIDI Téléchargez ces puzzles thématiques et ajoutez-les à votre collection. Le premier puzzle de chaque pack est gratuit. Assurez-vous de vérifier à nouveau les nouveaux packs. PUZZLES PASSÉS Les abonnés Crossword peuvent jouer aux Crossword et au Mini à partir de nos archives, qui remontent à 1993. DES FONCTIONNALITÉS POUR VOUS AIDER À RÉSOUDRE Vérifiez ou révélez des carrés de mots croisés individuels, des mots ou l'ensemble du puzzle, ou activez la vérification automatique pour vous aider à terminer le puzzle. Activez notre palette de couleurs sombres pour jouer à tout moment de la journée. Chronométrez-vous ou désactivez la minuterie pour jouer à votre propre rythme. CLASSEMENTS Complétez les mini mots croisés quotidiens et comparez les temps de résolution avec vos amis. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement pour accéder à cette fonctionnalité, mais vous devrez créer un compte gratuit pour le New York Times si vous n'en avez pas.

