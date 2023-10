Spelling Bee est un jeu de mots très populaire aux États-Unis. Les règles du Spelling Bee sont assez simples. Trouvez autant de mots que possible dans un ensemble de 7 lettres. Chaque jour, vous recevez 7 nouvelles lettres - 6 simples et une obligatoire. Vous devez cliquer sur les lettres sur l'écran ou le clavier pour former des mots d'une longueur de 4 lettres. Dans ce cas, vous pouvez utiliser n'importe quel nombre de lettres n'importe quel nombre de fois, mais chaque mot doit contenir une lettre centrale. Plus il y a de mots, plus vous obtenez de points. Voir ci-dessous pour des règles plus détaillées.

