Amazing Sudoku est un jeu de réflexion dans lequel vous disposez des blocs de sudoku numérotés dans différentes lignes et colonnes. Entraînez votre cerveau en jouant au sudoku qui nécessite des compétences, de la stratégie et de la patience pour gagner. Examinez la grille 9x9 où se trouvent déjà quelques chiffres. Vous devez deviner et remplir les carrés restants avec n'importe quel nombre de 1 à 9. Le puzzle est terminé lorsque chaque ligne, chaque colonne et chaque carré 3x3 du puzzle contient les chiffres de 1 à 9, chaque chiffre n'apparaissant qu'une seule fois. N'oubliez pas de profiter des astuces et des bonus d'annulation/rétablissement ! N'oubliez pas de partager Amazing Sudoku avec vos amis ! Utilisez votre doigt ou le bouton gauche de la souris pour sélectionner une tuile. Vous pouvez utiliser vos touches numériques ou le panneau du jeu pour saisir un numéro. Vous devez trouver les chiffres appropriés pour chaque espace. Chaque ligne, colonne et section doit contenir un chiffre de chaque chiffre. Si vous êtes bloqué, utilisez un indice !Amazing Sudoku est créé par Amazing Hedgehog. Jouez à leur autre jeu sur Poki : Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect et Amazing Dominoes. Vous pouvez jouer à Amazing Sudoku gratuitement sur Poki. Amazing Sudoku est jouable sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles tels que les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

