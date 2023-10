Anycolor est un jeu de coloriage dans lequel vous utilisez des palettes de couleurs uniques pour remplir les sections d'une variété de dessins prédéfinis. Le jeu vous donne un contrôle total sur comment et où vous souhaitez utiliser chaque couleur, les possibilités sont donc infinies. Utilisez l'outil de remplissage et le pinceau pour personnaliser chaque peinture comme aucune autre. Il y a des dessins d'animaux, d'humains, de nourriture, de véhicules et même des idées abstraites ! La liste des dessins est constamment mise à jour, vous en trouverez donc occasionnellement de nouveaux sur lesquels travailler. Il existe également des palettes supplémentaires que vous pouvez débloquer, alors assurez-vous d'explorer le menu des couleurs pour l'explorer. N'oubliez pas de télécharger vos œuvres une fois que vous avez fini de les colorier. Et assurez-vous de partager Anycolor avec vos amis et de montrer vos créations ! Anycolor a été créé par Aniway, une équipe de développement de jeux basée en Finlande. Jouez à leur autre jeu d'association de puzzles sur Poki : Koala Bros Bash. Vous pouvez jouer à Anycolor gratuitement sur Poki. Anycolor peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

