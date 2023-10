Koala Bros Bash est un jeu d'adresse dans lequel vous utilisez un boomerang pour faire tomber des fruits et nourrir votre famille. Faites glisser votre doigt ou votre curseur sur la fenêtre de jeu pour viser, puis relâchez-le pour lancer un boomerang. Quoi que touche votre boomerang, il enlève un point à sa défense. Tout ce qui atteint zéro tombera ! Tout d'abord, frappez d'autres boomerangs pour les faire tomber et ajoutez-les à votre arsenal. Visez ensuite soigneusement pour atteindre les points idéaux et réaliser des combos en chaîne. Rincez et répétez ! Assurez-vous de terminer tous les fruits avant la fin du temps imparti ! Utilisez votre boomerang pour laisser tomber autant de fruits que possible. Éliminez tous les fruits avant qu'ils ne vous touchent et ne vous causent la vie. Faites glisser votre doigt ou votre curseur sur la fenêtre de jeu pour viser. Libérez pour lancer un boomerang. Koala Bros Bash est créé par Aniway, une équipe de développement de jeux basée en Finlande. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

