Bonk Beach Ball est un jeu de physique et d'équilibrage en 3D dans lequel vous faites glisser un gros ballon de plage et visez le trou à l'intérieur de la bouée de sauvetage. Gardez le ballon hors de l'eau, sinon vous perdrez la partie ! Gardez à l'esprit que vous disposez d'un nombre limité de sauts et que les niveaux deviendront de plus en plus difficiles à mesure que vous avancez. Vous devez prêter la plus grande attention pour être le meilleur au Bonk Beach Ball. Allez-y, montrez-nous comment vous roulez ! Utilisez le curseur ou le doigt de votre souris pour faire glisser et déplacer la balle. Jump - SpaceBonk Beach Ball est créé par Fumingo Games. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

