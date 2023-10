Bouncy Woods est un jeu de réflexion dans lequel vous devez détruire toutes les briques et recruter autant de canards que possible au fur et à mesure. Il y a un total de 3 mondes uniques et 40 niveaux ! Assurez-vous de pratiquer votre visée car les niveaux deviennent de plus en plus difficiles ! Jusqu'où pouvez-vous avancer dans cette aventure réactive et rebondissante ? Viser et tirer - Cliquez et faites glisser le bouton gauche de la souris Bouncy Woods est créé par le développeur de jeux russe RoboWhale. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Bouncy Woods. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.