100% Golf est un jeu de sport qui donne une nouvelle tournure à l'expérience de golf classique en remplaçant les scores par des pourcentages. Vous commencez chaque niveau avec 100% de puissance, et chaque mouvement diminue ce nombre correspondant à la puissance de vos tirs. Votre objectif est de passer chaque niveau avec autant de puissance restante que possible, car atteindre 0 % entraîne la perte de la manche. Il y a un total de 27 trous sur lesquels s'entraîner et un mode sans fin pour maximiser le plaisir une fois que vous avez terminé la campagne principale. 100% Golf est le jeu de golf que vous attendiez, garanti à cent pour cent ! Maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris (ou votre doigt) et visez le trou avant de lâcher prise. 100% Golf est créé par Alexander Johansson, un développeur de jeux basé au Royaume-Uni. Il est le créateur du jeu de plateforme unique Narcissus. Vous devriez essayer sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à 100% Golf. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.