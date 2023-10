Golf Champions est un jeu de tournoi de golf pas comme les autres ! Votre objectif est de mettre la balle dans le trou avec le moins de coups possible. Frappez la balle avec juste ce qu'il faut de force. Il s’agit d’un jeu où jouer trop prudemment et trop risqué aura des conséquences. Visez à obtenir le meilleur score possible et vantez-vous auprès de tous vos amis de vos compétences en golf numérique ! Faites glisser la balle pour ajuster la force et la direction. Terminez le parcours avec le moins de tirs possible. Faites glisser - Bouton gauche de la souris. Golf Champions est créé par l'équipe Bekho. C'est leur premier jeu sur Poki !

