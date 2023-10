Bowling Stars est un jeu de bowling réaliste avec des graphismes époustouflants, des commandes fluides et des éléments personnalisables. Choisissez votre balle préférée parmi plus d'une douzaine de styles et allez au bowling ! Vous devez viser très soigneusement, étant donné que la vitesse à laquelle vous lancez est directement liée à la force avec laquelle vous lancez le ballon. Allez-y et mettez en pratique vos compétences réelles en matière de bowling dans Bowling Stars ! Combien de frappes avez-vous réussi à marquer cette fois-ci ? Contrôlez la boule de bowling en maintenant votre curseur ou votre doigt enfoncé et lancez la balle d'un simple coup. Contrôlez la balle - Bouton gauche de la sourisBowling Stars est créé par l'équipe Bekho. Découvrez leurs autres jeux Golf Champions et Golf Champions sur Poki !

Site Web : poki.com

