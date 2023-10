Jouez à Rival Stars Horse Racing en ligne gratuitement avec le cloud mobile now.gg. Devenez un champion éleveur en charge de votre propre écurie de beaux chevaux. L’héritage de votre famille en matière d’élevage de chevaux de race s’est détérioré. Désormais, le nom et la réputation de la famille dépendent de vous. Redonnez de la gloire à votre écurie et montrez au monde ce que vous avez. Ressentez le frisson et le tonnerre des vraies courses de chevaux grâce à des animations réalistes capturées par le mouvement et des commentaires de qualité. Récoltez les fruits de votre travail acharné en entraînant vos chevaux, en embauchant des jockeys et en constituant soigneusement une écurie de champions vainqueurs du derby. Personnalisez tout, de la configuration de votre cheval aux casques et équipements que vous mettez sur vos cavaliers.

