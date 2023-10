Rocket Soccer Derby est un mélange frénétique d'un jeu de football, d'un jeu de voiture et d'un jeu de simulation tout-en-un. Vous devez conduire sur un terrain de football et essayer de marquer des buts contre votre adversaire. Vous pouvez choisir de jouer à une partie rapide ou de participer à la Rocket League. En participant à la Rocket League, vous rejoignez la compétition et vous pouvez gagner de l'argent et des rouages ​​dans le jeu pour améliorer votre voiture ! Vous commencez dans la Ligue des débutants, mais une fois que vous avez compris, vous pouvez rapidement passer à la Ligue intermédiaire et peut-être même atteindre la Ligue des experts. Donnez tout et gagnez la ligue ! Comment jouer : Rocket Soccer Derby a été créé par Destruction Crew. Ils ont également créé Demolition Derby Crash Racing pour Poki.

