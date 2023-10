Super Star Car est un jeu de course en 3D créé par Barnzmu. Commencez votre carrière en Formule 1 avec une collection de véhicules et de circuits. Profitez de superbes graphismes 3D et de commandes fluides du véhicule tout en courant à pleine vitesse. Dépensez l'argent que vous avez gagné en améliorations de performances et en améliorations mécaniques ! N'hésitez pas à changer la vue de la caméra pour profiter du réalisme qu'offre ce jeu ! Êtes-vous prêt à vous frayer un chemin vers le championnat ?!Conduire - WASD ou touches fléchéesRespawn - Barre d'espaceChanger de caméra - CSuper Star Car a été créé par Barnzmu. Jouez à leurs autres jeux de sport sur Poki : Super MX - The Champion et Super Bike the Champion

Site Web : poki.com

