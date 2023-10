Army Warfare est un jeu de combat en 3D qui utilise un système de construction de deck. Collectez des cartes d'unités militaires et utilisez-les dans diverses arènes pour détruire vos bases ennemies. Gagner des batailles vous aide à progresser et à débloquer de nouvelles cartes d'unité et attaques, afin que vous puissiez élargir votre collection. Organisez vos decks, élaborez des tactiques, élaborez des stratégies, contrôlez une puissante armée de soldats d'élite et déployez des troupes pour abattre les tours de défense ennemies une fois pour toutes. Êtes-vous prêt à participer à ce champ de bataille intense ? Utiliser la carte - Bouton gauche de la souris Déplacer la caméra - Bouton gauche de la souris, WASD ou touches fléchées Zoom - Défilement de la souris Army Warfare a été créé par Barnzmu. Jouez à leurs autres jeux de sport sur Poki : Super Star Car, Super MX - The Champion et Super Bike the Champion. Vous pouvez jouer à Army Warfare gratuitement sur Poki. Army Warfare n'est jouable que sur votre ordinateur pour le moment.

Site Web : poki.com

