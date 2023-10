Tuez les armées rivales dans Lordz.io ! Recrutez des soldats, des archers et des barbares dans votre équipage grandissant. Dans Lordzio, les dragons peuvent vous protéger contre de nombreux attaquants. Tuez les unités proches et récupérez des gemmes du champ de bataille. Vous pourriez devenir le roi dans Lordz io : Online Medieval Warfare ! Jouez à des jeux compétitifs en ligne contre d’autres joueurs et avec des amis. Enrôlez des chevaliers, des soldats, des archers, des mages, des barbares et même des dragons dans votre immense armée, puis entrez sur le champ de bataille pour combattre jusqu'à 20 vrais joueurs du monde entier. Rassemblez une immense armée, protégez votre seigneur, devenez riche, travaillez sur des améliorations, rejoignez des équipes, débloquez des skins et bien plus encore ! Recrutez 7 types de troupes uniques, dont : des chevaliers, des archers, des mages, des barbares et des dragons. Choisissez la meilleure stratégie et tactique pour vaincre les autres joueurs. Divisez stratégiquement votre armée pour vous déplacer plus rapidement ou vaincre d'autres lordz.Lordz.io a été créé par Spinbot. C'est leur premier jeu sur Poki !Vous pouvez jouer à Lordz.io gratuitement sur Poki : Lordz.io

Site Web : lordz.io

