Jouez à Minecraft Team Deathmatch contre des amis et d'autres joueurs du monde entier ! Pixel Warfare 3 : Vegeta777 vs PewDiePie propose de nouvelles cartes et un nouveau gameplay. Rejoignez une partie en cours ou créez votre propre salle avec des règles uniques. Utilisez le pistolet extraterrestre pour infliger des dégâts instantanés !

