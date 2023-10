Cubic Castles

Minez, fabriquez et construisez dans un vaste monde en ligne partagé ! Rassemblez des ressources, créez et créez vos propres créations en ligne avec des amis. Jouez instantanément avec d'autres joueurs du monde entier. Jouez avec vos amis ou faites-vous de nouveaux amis en ligne. Essayez le jeu ! C'est gratuit et créer un compte est aussi simple que de saisir votre nom de joueur. Aucun e-mail requis.

Site Web : cubiccastles.com

