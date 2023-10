Entrez dans le monde de My Talking Tom Friends et rencontrez Tom, Angela, Hank, Ginger, Ben et Becca. Développé par Outfit7 Limited, ce jeu occasionnel est parfait pour que les jeunes joueurs puissent jouer et apprendre. Prenez soin de Tom et de vos amis, vivez des aventures amusantes et aidez-les dans les tâches quotidiennes. Emmenez Tom et ses amis jouer dehors, déposez-les à l'école, aidez-les à manger et à les endormir. Tout en un jour de travail. Pour jouer à My Talking Tom Friends en ligne dans le navigateur Web, appuyez sur le bouton de lecture ci-dessous. Commencez à jouer à des jeux en ligne gratuitement avec now.gg. Il suffit d'un navigateur Web sur un PC ou un mobile. Les jeux sont gratuits et aucun téléchargement n’est requis.

Site Web : now.gg

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à My Talking Tom Friends. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.