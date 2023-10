MSN Games (également connu sous le nom de Zone.com - anciennement connu sous le nom de The Village, Internet Gaming Zone, MSN Gaming Zone et MSN Games by Zone.com) est un site Web de jeux occasionnels, proposant des modes solo, multijoueur, téléchargement sur PC et réseaux sociaux. jeux vidéo de casino. Les jeux sont disponibles en version gratuite en ligne, en version d'essai et en version payante complète. MSN Games fait partie de Xbox Game Studios, associé au portail MSN, et appartient à Microsoft, dont le siège est à Redmond, Washington.

Site Web : zone.msn.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à MSN Games. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.