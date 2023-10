Blockpost Legacy est un jeu de tir cubique multijoueur en 3D avec une variété de modes de jeu et une multitude d'armes. Vivez le frisson des fusillades en temps réel contre de vrais joueurs en ligne dans des jeux amusants tels que Deathmatch, Free for All, Elimination, Gun Game, Pistol Only et Team Deathmatch. De plus, vous pouvez même jouer à des modes amusants comme Infection (Zombie) et Shovel Battle. Consultez le menu des tâches afin de terminer des quêtes et de gagner plus d'expérience et de bonus. Dans cette expérience de tir pleine d'action, plus vous jouez de matchs, plus vous montez de niveau et vous vous améliorez ! Vous pourrez personnaliser votre personnage, ouvrir des caisses, débloquer des skins uniques et améliorer votre arsenal existant à mesure que vous montez de niveau. Explorez un arsenal complet composé de diverses armes de mêlée, de mitraillettes, de fusils de chasse, d'explosifs, de fusils automatiques et semi-automatiques, de tireurs d'élite et bien plus encore. N'oubliez pas d'inviter vos amis dans votre équipe et multipliez votre pouvoir ! Déplacer - WASD ou touches fléchées Tirer - Bouton gauche de la souris Viser - Bouton droit de la souris Saut - Barre d'espace Changer d'arme - Touches numériques Blockpost a été créé par Skullcap Studios. Jouez à leur autre jeu sur Poki : BlockpostVous pouvez jouer à Blockpost Legacy gratuitement sur Poki. Blockpost Legacy peut être joué sur votre ordinateur.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Blockpost Legacy. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.