Bossy Toss est un jeu amusant dans lequel vous devez frapper votre patron autant que vous le pouvez ! Accomplissez une tonne de quêtes et de réalisations pour gagner des pièces et des pierres précieuses. Avec vos pièces, vous pouvez acheter une grande variété d'armes, comme un cactus, un poulet, des fusées, des flèches, des fusils et même un trou noir ! Vous pouvez même débloquer de nouveaux niveaux complets. Utilisez des capacités spéciales, comme Multi-Shot, pour lancer encore plus d'objets sur votre patron et gagner plus de points ! Pouvez-vous vaincre votre patron ? Bossy Toss a été créé par No Pressure Studios. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

