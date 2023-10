Gem Smash est un jeu d'adresse dans lequel vous devez briser toutes les pierres précieuses le plus rapidement possible. Si vous brisez suffisamment de pierres précieuses, vous affronterez un boss de pierres précieuses ! Il y a plusieurs niveaux à compléter. Pouvez-vous briser toutes les pierres précieuses ?Smash - clic de sourisGem Smash a été créé par KasSanity. Il est connu pour des jeux comme Twirl, Cube Wave et bien d'autres titres qui sont tous jouables sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Gem Smash. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.