Smash Car Idle est un jeu inactif créé par FM Studio. Vous et vos amis recevez de l'argent pour détruire des voitures dans ce jeu. Sautez sur la voiture sur votre écran et écrasez-vous aussi fort et vite que possible. Continuez à améliorer votre puissance et votre vitesse avec l'argent que vous avez gagné, et bientôt vous débloquerez de nouvelles voitures, de nouveaux amis et même de nouveaux mondes ! Essayez Smash Car Idle où pas une seule seconde n'est ennuyeuse. Continuez à cliquer (ou à appuyer) pour briser la voiture et gagner de l'argent. Smash Car Idle est créé par FM Studio. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Pixel Volley, Forgotten Hill : Fall, Forgotten Hill : Puppeteer, Forgotten Hill Memento : Buried Things, Forgotten Hill Memento : Love Beyond, Forgotten Hill Memento : Playground, Forgotten Hill : Surgery, Little Cabin in the Woods. et Désillusion de Forgotten Hill : La bibliothèque.

Site Web : poki.com

