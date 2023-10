Little Cabin in the Woods : A Forgotten Hill Tale est un jeu de puzzle pointer-cliquer sur le thème de l'horreur développé par FM Studio. Il s'agit de la nouvelle histoire dérivée de la populaire série Forgotten Hill. Cette fois, vous êtes un jeune garçon au passé douloureux qui vit dans une cabane mystérieuse. Votre volonté d'échapper à une vie triste et isolée suffira-t-elle à vous sauver de la tragédie qui vous guette au coin de la rue ? Préparez-vous à un équilibre parfait entre horreur et camp !Comment jouer :Cliquez sur les objets qui vous intéressent pour les récupérer et les stocker dans votre inventaire. De là, vous pouvez cliquer dessus et les utiliser sur d'autres objets ou portes du jeu. À propos du créateur : Little Cabin in the Woods : A Forgotten Hill Tale est créé par FM Studio. Ils ont d'autres grands jeux d'horreur sur Poki tels que Forgotten Hill Memento : Buried Things, Forgotten Hill Memento : Love Beyond, Forgotten Hill Memento : Playground, Forgotten Hill : Fall, Forgotten Hill : Puppeteer et Forgotten Hill : Surgery. N'oubliez pas également de jouer à Pixel Volley !

