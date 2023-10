Forgotten Hill: The Wardrobe 3

Forgotten Hill : The Armoire 3 est la suite effrayante de type pointer-cliquer de The Armoire et The Armoire 2, développée par FM Studio. Juste à temps pour Halloween, l’histoire se transforme en une autre aventure passionnante et émouvante. Après avoir reçu une belle garde-robe, notre protagoniste et sa famille s'installent dans leur maison, heureux et pleins d'espoir. Cependant, un tragique accident survenu près de l'armoire laisse notre personnage désespéré et seul. Notre travail consiste à explorer les pièces mystérieuses de la maison dans laquelle se trouve cette armoire et à résoudre des énigmes pour retrouver un être cher perdu. Il existe des livrets et des instructions sur la façon de communiquer avec les morts dans le jeu, alors assurez-vous d'effectuer toutes ces tâches afin de terminer le rituel. Êtes-vous prêt pour une autre aventure d'Halloween qui vous fera frissonner le dos ? Cliquez sur les objets qui vous intéressent pour les récupérer et les stocker dans votre inventaire. De là, vous pouvez cliquer dessus et les utiliser sur d'autres objets ou portes du jeu. Bloqué? Essaie le ? icône pour voir si vous pouvez obtenir un indice ! Forgotten Hill : The Armoire 3 est créé par FM Studio. Ils ont d'autres grands jeux d'horreur sur Poki tels que Rise of Pico, Forgotten Hill : The Garde-robe 2, Forgotten Hill : The Garde-robe, Forgotten Hill Disillusion : The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento : Buried Things, Forgotten Hill Memento. : Love Beyond, Forgotten Hill Memento : Aire de jeux, Forgotten Hill : Automne, Forgotten Hill : Marionnettiste et Forgotten Hill : Chirurgie. N'oubliez pas également de jouer à Pixel Volley !

Site Web : poki.com

