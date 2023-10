Grandma's Delicious Cakes est un jeu pointer-cliquer effrayant développé par FM Studio. Il s'agit d'un tout nouveau chapitre passionnant de la série Forgotten Hill. Cette fois, l'histoire met en scène une vieille femme qui prépare de délicieux gâteaux. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Utilisez vos compétences pour résoudre chaque énigme. Est resté coincé? Utilisez la fonction d'indice pour progresser plus loin dans l'histoire. Pouvez-vous résoudre les énigmes de Grandma's Delicious Cakes ?Comment jouer :Cliquez sur les objets qui vous intéressent pour les récupérer et les stocker dans votre inventaire. De là, vous pouvez cliquer dessus et les utiliser sur d'autres objets ou portes du jeu. À propos du créateur : Grandma's Delicious Cakes est créé par FM Studio. Ils ont d'autres jeux sur Poki : Pixel Volley, Forgotten Hill : Fall, Forgotten Hill : Puppeteer, Forgotten Hill Memento : Buried Things, Forgotten Hill Memento : Love Beyond, Forgotten Hill Memento : Playground, Forgotten Hill : Surgery, Little Cabin in the Woods. et Désillusion de Forgotten Hill : La bibliothèque.

Site Web : poki.com

