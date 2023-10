Forgotten Hill Memento: Playground est un jeu d'horreur pointer-cliquer dans lequel vous vous lancez dans un sombre voyage pour apprendre les histoires des habitants de Forgotten Hill. Exercez votre esprit en résolvant des énigmes artistiquement conçues et plongez-vous dans la dernière suite captivante de Forgotten Hill. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se passera ensuite ?Comment jouer :Cliquez sur les objets qui vous intéressent pour les récupérer et les stocker dans votre inventaire. De là, vous pouvez cliquer dessus et les utiliser sur d'autres objets ou portes du jeu. À propos du créateur : Forgotten Hill Memento : Playground a été créé par le talentueux FM Studio. Il s'agit de leur sixième jeu sur Poki après Pixel Volley, Forgotten Hill : Fall, Forgotten Hill : Surgery, Forgotten Hill : Puppeteer, Forgotten Hill Memento : Love Beyond et Forgotten Hill Memento : Buried Things.

