Smash Car Idle 2 est un jeu de gestion inactif créé par FM Studio. Continuez à détruire des voitures avec vos amis dans la suite de l'incroyable Smash Car Idle ! Sautez sur la voiture sur votre écran et écrasez-vous aussi fort et vite que possible. Vous serez payé pour cela ! Dépensez votre argent pour améliorer votre puissance et votre vitesse, et bientôt vous débloquerez de nouvelles voitures, de nouveaux amis et même de nouveaux mondes ! Frappez et écrasez et gagnez de l'argent ! Continuez à appuyer ou à cliquer pour écraser la voiture et gagner de l'argent. Smash Car Idle 2 est créé par FM Studio. Ils ont d'autres grands jeux d'horreur sur Poki tels que Forgotten Hill Disillusion : The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento : Buried Things, Forgotten Hill Memento : Love Beyond, Forgotten Hill Memento : Playground, Forgotten Hill : Fall, Forgotten Hill. : Marionnettiste et Colline Oubliée : Chirurgie. N'oubliez pas également de jouer à Pixel Volley !

Site Web : poki.com

