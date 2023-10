The Left Behind - A Forgotten Hill Tale est un jeu d'horreur avec des éléments pointer-cliquer, des énigmes intelligemment conçues et une histoire unique. Pouvez-vous aider une âme ancienne à retrouver la liberté ? Dans le dernier opus de l'univers de Forgotten Hill, une nouvelle aile du mystérieux musée vous est ouverte et vous pouvez l'explorer avec une nouvelle histoire effrayante ! Examinez votre environnement dans chaque pièce. Lisez d'anciens mémos, prêtez attention aux détails et collectez des pièces de puzzle qui pourraient être utilisées pour résoudre un engin dans l'une des différentes salles du musée. Si vous êtes perdu, utilisez simplement l'icône de point d'interrogation dans la bonne pièce pour demander un indice. Alors n'hésitez plus et commencez à découvrir les sombres secrets de certains personnages intéressants. Ce jeu vous tiendra peut-être en haleine, mais votre cœur se sentira aussi léger qu'une plume une fois terminé. Cliquez sur les objets qui vous intéressent pour les récupérer et les stocker dans votre inventaire. De là, vous pouvez cliquer dessus et les utiliser sur d'autres objets ou portes du jeu. The Left Behind - A Forgotten Hill Tale est créé par FM Studio. Ils ont de nombreux jeux légendaires sur Poki tels que Rise of Pico, Forgotten Hill : The Garde-robe, Forgotten Hill Disillusion : The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento : Buried Things, Forgotten Hill Memento : Love Beyond, Forgotten Hill Memento : Aire de jeux, Forgotten Hill : Chute, Forgotten Hill : Marionnettiste et Forgotten Hill : Chirurgie. N'oubliez pas de jouer également à Pixel Volley, Smash Car Idle et Smash Car Idle 2 ! Vous pouvez jouer gratuitement à The Left Behind - A Forgotten Hill Tale sur Poki.The Left Behind - A Forgotten Hill Tale n'est jouable que sur votre ordinateur pour l'instant.

