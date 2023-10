Grand Mini Slam est un jeu de sport unique dans lequel vous devez ramasser et lancer chaque balle du côté de l'adversaire. Dans ce défi rapide, vous devez être rapide pour attraper rapidement une balle entrante et la lancer. Si votre camp est totalement vide et que le camp adverse est plein de balles, vous gagnez la manche. Assurez-vous d'utiliser les power-ups qui apparaissent de temps en temps pour tourner le jeu à votre avantage. N'oubliez pas de consulter le vestiaire pour améliorer votre personnage et débloquer de nouveaux skins ! Déplacer - A/D ou flèches gauche/droite. Dash - Appuyez deux fois sur A/D ou flèches gauche/droite. Ramasser et lancer la balle - Barre d'espace, S ou Bas. arrowGrand Mini Slam est créé par FM Studio. Ils ont de nombreux jeux légendaires sur Poki tels que Rise of Pico, Forgotten Hill : The Garde-robe, Forgotten Hill Disillusion : The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento : Buried Things, Forgotten Hill Memento : Love Beyond, Forgotten Hill Memento : Aire de jeux, Forgotten Hill : Chute, Forgotten Hill : Marionnettiste et Forgotten Hill : Chirurgie. N'oubliez pas de jouer également à Pixel Volley, Smash Car Idle et Smash Car Idle 2 !

