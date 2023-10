Shoot'n'Shout Turbo est un jeu de plateforme d'action dans lequel vous mettez votre visée à l'épreuve en tirant sur des monstres. D'étranges créatures extraterrestres ont envahi la Terre et vous êtes le seul héros à pouvoir les arrêter ! Prenez votre arme et votre bazooka pour éliminer tous les ennemis et sauver le monde dans ce jeu de tir basé sur la physique. Visez soigneusement et tirez sur toutes les bêtes, mais faites attention à ne pas rater ou gaspiller vos balles - sinon nous sommes tous condamnés ! Maintenez votre souris enfoncée ou appuyez longuement pour commencer à viser. Relâchez pour tirer. Shoot'n'Shout Turbo est créé par FM Studio. Ils ont d'autres grands jeux d'horreur sur Poki tels que Forgotten Hill Disillusion : Flora&Fauna, Rise of Pico, Forgotten Hill : The Garde-robe 2, Forgotten Hill : The Garde-robe, Forgotten Hill Disillusion : The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento : Objets enterrés, Forgotten Hill Memento : Love Beyond, Forgotten Hill Memento : Terrain de jeu, Forgotten Hill : Chute, Forgotten Hill : Marionnettiste et Forgotten Hill : Chirurgie. N'oubliez pas de jouer également à Pixel Volley ! Vous pouvez jouer à Shoot'n'Shout Turbo gratuitement sur Poki. Shoot'n'Shout Turbo peut être joué sur votre ordinateur, votre téléphone et vos tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Shoot'n'Shout Turbo. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.