Klung est un jeu d'arcade dans lequel vous devez guider un personnage en forme de cube à travers des niveaux remplis d'obstacles en utilisant ses membres collants. Si vous avez aimé Spiderman, vous pouvez en être la version la plus mignonne et la plus agile dans ce jeu. Sautez, balancez-vous, retournez et passez tous les niveaux remplis de pointes comme une légende absolue. Vous savez comment on dit « Les murs ont des oreilles » ? Ici les murs ont des personnalités ! Vous remarquerez qu'ils vous font un clin d'œil et vous montrent un peu d'amour pendant que vous vous appuyez sur eux pour vous soutenir. Alors n'hésitez plus et continuez à vous balancer comme un patron ! N'oubliez pas de partager votre meilleur score avec vos amis pour leur montrer que vous pouvez réussir le leur ! Maintenez enfoncé le bouton gauche de votre souris ou votre doigt pour coller à une surface. Relâchez-le pour lâcher prise. Rincez et répétez rapidement pour avancer rapidement. Si vous souhaitez avancer plus vite, lâchez la surface le plus tôt possible et collez-vous rapidement à la suivante. Klung est créé par havana24. C'est leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer à Klung gratuitement sur Poki. Klung est jouable sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles tels que les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Klung. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.