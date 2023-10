Blumgi Rocket est un jeu de plateforme dans lequel vous conduisez une voiture ultra-rapide dans des niveaux colorés remplis d'obstacles. Montez des collines, descendez des pentes, traversez des tunnels, des montagnes et bien plus encore à toute vitesse ! Vivez le frisson de l'animation cool au ralenti pendant que vous tirez vos fusées. Plus vous maintenez enfoncé le bouton de la fusée, plus vous serez propulsé avec puissance. Lorsque vous êtes dans les airs, effectuez des cascades pour terminer le niveau plus rapidement et impressionner vos fans. Débloquez de nouveaux skins de véhicules en progressant dans le jeu et en terminant chaque niveau. À quelle vitesse pouvez-vous terminer Blumgi Rocket et maîtriser ce jeu ?Conduire - Touches fléchées W/S ou Haut/BasRocket - Barre d'espaceConduire - ARocket - DBlumgi Rocket a été créé par Blumgi. C'est leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer à Blumgi Rocket sans téléchargement ni installation gratuite en utilisant votre ordinateur de bureau et vos appareils mobiles sur Poki. Oui. Vous pouvez débloquer de nouveaux skins et de nouveaux véhicules colorés dans Blumgi Rocket.

Site Web : poki.com

