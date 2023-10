Noob Drive est un jeu de voiture rapide avec une esthétique en blocs. Votre objectif est de vous conduire jusqu'au point de destination aussi vite que possible. Allez à toute vitesse tout en utilisant les boutons de direction pour vous équilibrer dans les airs, et essayez toujours d'atterrir sur vos roues ! Planifiez soigneusement vos cascades afin de ne pas perdre de vitesse, sinon vous ne pourrez pas survoler les falaises dangereuses et les brèches dangereuses qui pourraient détruire votre véhicule. Ramassez toutes les pièces de chaque niveau pour pouvoir acheter des skins uniques et impressionnants. Parviendrez-vous à maîtriser les 48 niveaux passionnants de Noob Drive ? N'oubliez pas de le partager avec vos amis pour découvrir qui peut terminer le jeu plus rapidement et devenir le champion ! RNoob Drive a été créé par Vanorium. Jouez à leur autre jeu de plateforme et de puzzle sur Poki : Noob Archer. Vous pouvez jouer à Noob Drive gratuitement sur Poki. Noob Drive peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

