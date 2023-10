Space Thing est un jeu de tir sur le thème de l'espace dans lequel vous vous battez pour la domination dans l'espace. Testez vos réflexes contre des adversaires IA redoutables dans une expérience d'arcade rapide et impitoyable. Vous débloquerez des tonnes de skins de personnages en jouant au jeu. Assurez-vous d’utiliser chaque power-up que vous voyez et utilisez votre bouclier régulièrement si vous voulez réussir à survivre dans l’espace. Découvrez le mode Invaders pour maximiser le plaisir. Et n'oubliez pas de jouer en multijoueur local contre vos amis. Alors n'oubliez pas de partager Space Thing avec vos amis et amusez-vous ! Déplacer - WAD ou touches fléchées Tirer - H ou Z Changer de cible - J ou X Space Thing a été créé par Brad Erkkila. Jouez à leurs autres jeux de réflexion décontractés et divertissants sur Poki : squish-machine-2, Castle Pals, Flipchamps Dual Strike et Squish Machine. Vous pouvez jouer à Space Thing gratuitement sur Poki. Space Thing peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes. .

Site Web : poki.com

