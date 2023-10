Squish Machine est un jeu d'adresse créé par Brad Erkkila. Dans ce jeu, vous devez voler et appuyer sur le bouton d'arrivée avant d'être écrasé entre les deux pièges à pointes horizontaux. Appuyez plusieurs fois sur les touches fléchées pour léviter et vous déplacer vers le bouton sans toucher aucun piège. Collectez les pièces en cours de route pour débloquer des personnages sympas. Si vous préférez les défis, il existe également un mode chronométré dans lequel vous pouvez mettre en valeur vos compétences de vol et vous vanter de votre score. Vas-y, essaies! Pas besoin de s'énerver contre la machine quand il y a un bouton pour la désactiver. Déplacer - Touches fléchées Sélectionner - Barre d'espace Pause - EscapeSquish Machine 2 a été créé par Brad Erkkila. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : Castle Pals, Flipchamps Dual Strike et Squish Machine.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Squish Machine. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.