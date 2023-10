Minibattles Survivor est un jeu d'arcade qui contient 65 mini-jeux occasionnels faciles à jouer ! Dites adieu au stress avec ces jeux de société simples mais stimulants dans Minibattles Survivor. Grimpez sur l'échelle des vainqueurs composée de 20 tours et terminez tous les jeux pour prouver à vos amis que vous êtes le véritable survivant ! Représentez votre pays dans les classements mondiaux, débloquez le mode Pro pour vous entraîner et vous améliorer, rejouez à vos jeux préférés et, surtout, amusez-vous ! Appuyez sur le bouton d'action au bon moment pour gagner des points. Bouton d'action principal - Touche fléchée vers le haut Bouton d'action secondaire - Bouton A ou gauche de la sourisBouton d'action tertiaire - Bouton D ou droit de la sourisMinibattles Survivor est créé par YouDevice ! Jouez à leur autre jeu sur Poki : SuperBattle 2Minibattles Survivor est jouable à la fois sur votre ordinateur et sur votre téléphone mobile gratuitement sur Poki.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Minibattles Survivor. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.