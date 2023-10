Icy Purple Head 2 est un jeu de réflexion créé par Mini Duck Games. Aidez la tête violette à atteindre la fin de chaque niveau ! La tête violette ne peut pas bouger toute seule, vous devez donc l'aider en basculant entre le mode violet collant et le mode glacé glissant. Tout est question de timing ! Chaque niveau contient des objets et des obstacles pour vous aider à vous déplacer. Méfiez-vous des pièges sur le chemin ! Appuyez ou relâchez le clic de la souris pour basculer entre les modes. Icy Purple Head 2 a été créé par Mini Duck Games. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : Doctor Teeth, Street Ball Jam, Doctor Acorn 2 et Rabbit Samurai.

Site Web : poki.com

