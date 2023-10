Doctor Teeth 2 est un jeu de simulation sur le thème médical créé par Mini Duck Games. Utilisez une variété d’outils différents pour nettoyer et prendre soin des dents de vos patients. Vous pouvez utiliser l'icône du stéthoscope si vous êtes bloqué et avez besoin d'un indice. Vous pouvez en apprendre davantage sur l'hygiène dentaire tout en observant les réactions amusantes de votre patient en jouant à ce jeu. Avez-vous déjà rêvé de devenir dentiste ? C'est votre chance de vivre une journée dans la vie d'un dentiste ! Appuyez ou cliquez sur n'importe quel outil que vous voyez à l'écran pour l'équiper. Vous pouvez maintenir votre doigt ou le bouton de votre souris enfoncé pour appliquer l'outil à la zone que vous souhaitez traiter. Doctor Teeth 2 a été créé par Mini Duck Games. Jouez à leurs autres jeux d'adresse sur Poki : Doctor Teeth, Doctor Acorn 2, Fox Adventurer, Penalty Superstar, Rabbit Samurai et Street Ball Jam

Site Web : poki.com

