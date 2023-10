Doctor Acorn 2 est un jeu d'adresse créé par Mini Duck Games. Aidez le Dr Acorn à retrouver sa lampe frontale pour qu'il puisse soigner ses patients écureuils ! Le Dr Acorn ne peut pas bouger tout seul, vous devez donc l'aider. Chaque niveau contient une série d'objets tels que des ventilateurs et des ressorts qui aident le Dr Acorn à se déplacer. Méfiez-vous des obstacles tels que les pointes, les phacochères, les poulets explosifs et les guêpes tueuses ! Ne vous précipitez pas et planifiez soigneusement vos mouvements si vous voulez obtenir les 3 étoiles ! Allumez et éteignez les ventilateurs pour faire rouler le Dr Acorn. Cliquez sur les nuages ​​pour les rendre solides. Cliquez plusieurs fois sur les canards pour les faire apparaître. Essayez d'attraper les trois étoiles et de vous échapper par le portail jaune. Interagir - Cliquez ou appuyez sur un objet pour interagir avec lui. Doctor Acorn 2 a été créé par Mini Duck Games. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : Doctor Teeth, Street Ball Jam et Rabbit Samurai

Site Web : poki.com

