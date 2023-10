Doctor Acorn 3 est un jeu de plateforme et de puzzle créé par Mini Duck Games. Aidez une famille de pingouins à fabriquer un bonhomme de neige en ramassant de la neige tout en guidant le gland à travers chaque niveau en toute sécurité. Tapez sur des objets, lancez des boules de neige et continuez à franchir les obstacles jusqu'à ce que vous ayez aidé tous les pingouins et débloqué toutes les réalisations ! Évitez les ennemis comme les sangliers dangereux avant qu'ils ne mangent le docteur Acorn. Voulez-vous construire un bonhomme de neige ? Appuyez ou cliquez sur un objet du niveau pour interagir avec lui. Assurez-vous que les parties du bonhomme de neige tombent afin que les pingouins puissent les emballer et les envoyer au pôle sud via la boîte aux lettres. Doctor Acorn 3 a été créé par Mini Duck Games. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Doctor Teeth 2, Doctor Teeth, Doctor Acorn 2, Fox Adventurer, Penalty Superstar, Rabbit Samurai et Street Ball Jam

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Doctor Acorn 3. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.