Rabbit Samurai est un jeu d'adresse créé par Mini Duck Games. Balancez-vous, ramassez des carottes et sauvez vos amis ! Votre objectif est de trouver et de sauver des petites souris de la souricière du repaire du loup dans le pays vert. Embarquez pour une aventure épique où vous pourrez mettre en valeur vos compétences de ninja à l'aide de votre grappin et de vos mouvements agiles. Lancez-vous depuis le canon fusée ninja, collectez des carottes et des cristaux, évitez les pointes dangereuses et sauvez tous vos amis souris ! Utilisez le grappin - Appuyez ou maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris. Rabbit Samurai a été créé par Mini Duck Games. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : Doctor Teeth et Street Ball Jam

Site Web : poki.com

