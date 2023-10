Noob Hook est un jeu d'adresse basé sur la physique avec une esthétique en blocs. Votre objectif est d'atteindre la ligne d'arrivée en un seul morceau sans heurter d'obstacles ni tomber dans des pièges. Faites glisser et relâchez votre curseur ou votre doigt pour tirer avec votre grappin et vous lancer vers l'avant. Balancez-vous du bloc auquel vous êtes suspendu et tirez votre crochet sur le bloc suivant. Rincez et répétez jusqu'à ce que vous voyiez la destination en damier. Essayez de collecter autant de pièces que possible afin de pouvoir débloquer de nouveaux skins sympas pour votre personnage. N'oubliez pas de le partager avec vos amis pour découvrir qui peut terminer le jeu le plus rapidement et devenir le champion ! Faites glisser et relâchez votre curseur ou votre doigt pour envoyer le personnage voler vers l'avant. Atteignez la ligne d'arrivée sans heurter les obstacles pour réussir le niveau. Noob Hook a été créé par Vanorium. Jouez à leurs autres jeux de plateforme de réflexion sur Poki : Noob Archer et Noob Drive. Vous pouvez jouer à Noob Hook gratuitement sur Poki. Noob Hook peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Noob Hook. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.