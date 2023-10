Blast Red est un jeu d'adresse dans lequel vous devez tirer sur les blocs rouges et garder les boules vertes sur l'île. Si le rôle des boules vertes est éteint, vous avez échoué au niveau. Soyez stratégique quant au bloc sur lequel vous tirez en premier pour contrôler la chute des boules vertes. Pouvez-vous terminer chaque niveau ? Contrôles : Tirer – clic gauche de la souris. Rotation du niveau – appuyer et faire glisser la souris. À propos du créateur : Blast Red a été créé par Iriysoft. Découvrez leurs autres jeux Biker Street, Cursed Treasure, Cursed Treasure 2 et Zuma Boom sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Blast Red. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.