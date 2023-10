Cave Blast est un jeu de tir rapide avec de nombreux personnages jouables. Tirez sur des chauves-souris et d'autres monstres ! Ce jeu d'action vous met au défi de voler et de tirer avec votre arme en même temps. Vous pouvez incarner un cochon, un chien, un vampire ou un elfe talentueux. Commencez avec un acolyte pingouin ou abeille, ou choisissez un pouvoir spécial ! Préparez-vous à monopoliser l'ordinateur toute la journée en jouant à ce jeu ! Déplacez votre carte de porc vers la carte avec laquelle vous souhaitez interagir. Déplacez-vous - Touches fléchées, WASD ou appuyez sur l'emplacement de carte souhaité. Cave Blast a été créé par Snoutup Games. Jouez à leurs autres jeux porcins sur Poki : Card Hog, Iron Snout, Bacon May Die, Cave Blast, Hop Chop, Bunny Goes Boom et Ninja Shurican.

Site Web : poki.com

