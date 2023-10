Bunny Goes Boom est un jeu dans lequel vous contrôlez un lapin à travers une plate-forme ascendante et évitez les obstacles. Appuyez sur les côtés de votre écran pour contrôler les mouvements du lapin, évitez les ennemis avec des ballons et essayez d'aller aussi loin que possible ! Déplacer - Touches fléchées ou côtés gauche/droite de l'écran tactile Bunny Goes Boom est créé par SnoutUp Games basé en Lituanie. Vous connaissez peut-être les jeux SnoutUp du jeu de tir sur le thème des porcs Cave Blast, du beat-'em-up Bacon May Die, du combat de cochons à l'épée Pork Chopper et du jeu de saut ninja Ninja Shurican ainsi que d'Iron Snout. Donnez-leur à tous un jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

