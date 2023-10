Iron Snout est un jeu de combat en ligne créé par SnoutUp dans lequel vous incarnez un cochon et devez combattre les loups. Frappez, donnez des coups de pied et frayez-vous un chemin à travers des vagues de loups et d'autres méchants. Esquivez les haches et autres projectiles lancés avec les touches fléchées. Jouez à Iron Snout pour montrer à ces loups de ne pas s'en prendre aux cochons. Vous et un ami pouvez jouer à Iron Snout gratuitement en mode Wolfieball à 2 joueurs, ou affronter les loups en solo dans les modes Classique et Mort subite. Cette année, Iron Snout a reçu une mise à jour de Noël avec le merveilleux Santa-snoutfit. Vous pouvez également gagner des prix en accomplissant des succès. Utilisez les touches fléchées pour sauter et frapper les loups. Regardez l'ordre dans lequel les projectiles et les ennemis apparaissent ; Vous pouvez vérifier vos statistiques dans Iron Snout sur l’écran titre principal ; Iron Snout propose deux mondes : City et Forest, qui changent les types d'ennemis et de projectiles. Iron Snout est créé par SnoutUp Games basé en Lituanie. Vous connaissez peut-être les jeux SnoutUp du jeu de tir sur le thème du porc Cave Blast, du beat-'em-up Bacon May Die (également sur le thème du cochon), du hachoir de porc de combat à l'épée et du jeu de saut ninja Ninja Shurican.

Site Web : poki.com

